Chuva deixa pontos de alagamento em SP

A zona sul de São Paulo e a Marginal Pinheiros ficaram em estado de atenção por causa das chuvas das 17h45 às 19h desta quarta-feira, 23, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A precipitação foi intensa nos bairros de Campo Limpo, Santo Amaro e Butantã. As pancadas de chuvas estão associadas às áreas de instabilidade formadas no lado oeste da Grande São Paulo por causa do aquecimento.

Alagamentos. Por volta das 19h, eram sete os pontos de alagamento nas vias de São Paulo, e o congestionamento na cidade se aproximava dos 100 quilômetros, de acordo com a CET

No cruzamento da Avenida Guarapiranga com a Rua José Rafaeli, os dois sentidos estão alagados. A Avenida das Nações Unidas também apresenta alagamento nos dois sentidos, na altura da Rua Jaime de Oliveira Souza. Outra via com dois pontos de alagamento é a Avenida Interlagos, nos cruzamentos com a Rua Engenheiro Dagoberto Salles Filho e a Avenida Nossa Senhora do Sabará. O último ponto está na Avenida de Pinedo, no Largo do Socorro.

Notícia atualizada às 19h27.