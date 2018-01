Chuva diminui e SP sai do estado de atenção; Congonhas reabre

A chuva em São Paulo diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou o estado de atenção de parte da cidade. Com a melhora no tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul paulistana, também voltou a reabrir na tarde desta quarta-feira, 23.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o terminal aéreo ficou fechado para pousos e decolagens por 20 minutos, até as 14h55. Boletim das 15 horas da companhia mostra que entre os 137 voos programados para hoje, sete foram cancelados ao longo do dia e três tiveram alteração de horário.

O temporal também deixou as zonas sul, sudeste e Marginal do Pinheiros em estado de atenção das 14h25 às 15h10. A chuva atingiu principalmente os bairros de Campo Limpo, M’Boi Mirim, Santo Amaro e Cidade Ademar.

Segundo o CGE, as chuvas perderam intensidade e atingiam de forma isolada a região de divisa com o Grande ABC paulista. Nas próximas horas, novas áreas de chuva podem voltar a atingir a Capital paulista com maior intensidade.

Solange Spigliatti, da Central de Notícias



Atualizado às 15h49