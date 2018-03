Chuva coloca quase toda São Paulo em atenção

Terminaram todos os estados de atenção em São Paulo às 15h40 de hoje. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas perderam a intensidade em toda a capital.

Por volta das 16 horas havia registro de chuvas moderadas entre as zonas sul e leste, principalmente nos bairros de Ipiranga, Vila Prudente e São Mateus.

De acordo com órgão, as áreas de instabilidade que causavam as chuvas fortes se deslocaram para as cidades da Baixada Santista.

Na Grande São Paulo, ainda há registro de chuva forte em São Bernardo do Campo. As zonas sul, sudeste, norte, oeste, Marginal do Tietê, centro e Marginal do Pinheiros ficaram em estado de atenção na tarde de hoje.