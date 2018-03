Chuva causa uma morte em Mauá

Destruição em Mauá foi agravada pelo transbordamento do Rio Tamanduateí



Uma pessoa morreu em Mauá, por volta das 18h27 desta terça-feira, 18, em consequência das chuvas, após a água invadir a residência em que estava e colocar a casa abaixo. A moradia está localizada na Avenida Armando Bagnara, 25, no Jardim Zaíra, mesmo bairro em que pelo menos mais quatro pessoas já morreram neste ano vítimas de deslizamentos causados pelas chuvas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros a vítima morreu afogada antes da residência desabar. A Defesa Civil contou que a chuva da tarde de hoje deixou a cidade praticamente parada. O transbordamento do Rio Tamanduateí contribuiu com as enchentes. Grandes avenidas, como a João Ramalho e Itapark, ficaram totalmente alagadas. A chuva parou e a situação está normalizada, de acordo com a Defesa Civil.