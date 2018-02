Chuva causa 25 pontos de alagamento; regiões registraram queda de granizo

Granizo na Marginal Tietê, próximo à Ponte do Limão

20h20: O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou, às 19h20, São Paulo do estado de atenção causado pelas chuvas que atingiram a cidade na tarde de hoje. Agora restam apenas chuviscos em boa parte da cidade, que registrou 25 pontos de alagamento. Seis desses pontos ainda estão ativos, porém todos são transitáveis.

Segundo o CGE, foi registrada chuva de granizo em nos seguintes pontos da cidade: Barra Funda, Consolação, Aeroporto do Campo de Marte, avenida Marquês de São Vicente com ponte Júlio Mesquita, ponte do Limão, rua Barão de Limeira, parque Ecológico do Tietê e no Butantã.

18h40: São Paulo já tem cinco pontos de alagamentos causados pela chuva. Todos são transitáveis para veículos. Os pontos de alagamento estão localizados:

– Avenida Marquês de São Vicente com a praça Pascoal Martins, sentido Barra Funda;

– Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, perto da ponte Jânio Quadros, na pista expressa e central, e um próximo à ponte Cruzeiro do Sul, na pista expressa.

– No sentido Castello Branco da Marginal, apenas um ponto nas cercanias da ponte Cruzeiro do Sul, na pista expressa.

A zona norte de São Paulo entrou em estado de atenção por volta das 17h30, em razão das fortes chuvas que caem na cidade. Com esta, já são oito as regiões postos em estado de atenção pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). São elas as zonas leste, sudeste, oeste, sul e centro e as marginais do Pinheiros e Tietê.

Na zona norte chove pesado principalmente entre os bairros do Limão, Casa Verde e Freguesia do Ó. Também chove moderado com pontos fortes entre a região central e a zona oeste. Na zona sul, chove forte nos bairros de Grajaú e Parelheiros.

As áreas de instabilidade geradas pelo calor e pela alta umidade provocaram pancadas de chuva moderadas à fortes em toda a capital. Também chove consideravelmente entre os municípios de Cotia, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Santana de Paranaíba e ABC.

Segundo o CGE, por volta das 16h30 foi registrada chuva forte acompanhada de queda de granizo no bairro de Caxingui, pertencente à Subprefeitura de Butantã, na Zona Oeste.

Às 16h ainda não chovia em Guarulhos, mas a estação meteorológica do aeroporto de Cumbica registrou rajadas de vento de 40km/h.

Segundo os meteorologistas do CGE, a previsão é de que as chuvas se intensifiquem, em função da propagação de instabilidades que se encontram a Oeste da Capital, na região de Sorocaba.