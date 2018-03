Chuva alaga pontos de SP

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), São Paulo tem 60 pontos de alagamento causados pela forte chuva que atinge a cidade. Dez deles estão intransitáveis.

Pontos de alagamento intransitáveis às 20h50:

Butantã (oeste)

Avenida Jules Rimet com Praça Alfredo Gomes

Campo Limpo (sul)

– Rua Pauva com Avenida Candido Portinari (intransitável)

Freguesia do Ó (norte)

– Avenida Gal. Edgar Facó

– Avenida Antônio Munhoz Bonilha com Avenida Nossa Sra. do Ó

Lapa (oeste)

– Avenida Francisco Matarazzo com Avenida Pompeia

– Praça Marrey Junior com Rua Turiassú

– Rua Clélia com Rua Jeroaquara

– Avenida das Nações Unidas altura da Ponte dos Remédios

Vila Prudente (leste)

– Avenida Dr. Gastão Vidigal altura do Viaduto Miguel Mofarrej

– Avenida Benedito Andrade com Avenida Cabo Adão Pereira

O CGE colocou a Zona Oeste, Sul e Marginal Pinheiros em estado de atenção às 18h25. Zona Norte, Centro e Marginal do Tietê foram incluídas no alerta às 18h45. Às 19h30, a Subprefeitura de M’Boi Mirim entrou em alerta após o transbordamento do Córrego Morro do S. O alerta foi retirado às 19h50.

Os demais estados foram suspensos às 20h30.

Notícia atualizada às 20h50.