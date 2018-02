Busca a desaparecido em córrego de Americanópolis é retomada

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira, 29, a busca pelo menino de 10 anos que desapareceu no córrego Zavuvus, no bairro de Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo a corporação, as equipes retomaram os trabalhos às 8h15.

Ele e o irmão caíram no córrego no início da noite da última quinta-feira, 25, quando voltavam da escola. Os dois foram arrastados pela forte correnteza provocada pelo temporal que atingiu a cidade. O corpo do irmão dele, um menino de 9 anos, foi encontrado ontem.

Priscila Trindade, da entral de Notícias