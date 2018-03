Atibaia decreta estado de emergência por causa das chuvas

A prefeitura de Atibaia decretou hoje situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingem o município do interior paulista. Rios e córregos da cidade transbordaram.

Na madrugada de ontem, foram registrados 160 milímetros de chuva, mais da metade do que era esperado para todo o mês de janeiro no município. O decreto deve vigorar por um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por até 180 dias.

Na manhã de hoje, o nível do rio Atibaia era de 4,13 metros. O acumulado das chuvas era de 245mm, bem mais do que os 130,8 milímetros registrados nos 11 primeiros dias de janeiro do ano passado.

No decreto, o prefeito José Bernardo Denig (PV) considera que, diante do caos instalado, “a situação exige que sejam implementadas medidas de emergência visando amparar as famílias atingidas, além de obrigar a administração a promover a prevenção contra doenças típicas da presente situação.”

Pedro da Rocha, da Central de Notícias