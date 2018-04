Após chuva, mais de 100 semáforos apresentam problemas em SP

SÃO PAULO – Após a forte chuva de ontem, São Paulo registra 61 semáforos apagados e 53 em amarelo piscante. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 45 equipes trabalham, 24 horas por dia, para realizar a manutenção dos semáforos com problemas.

As equipes da CET monitoram os principais cruzamentos da cidade em que os semáforos estão com problemas. Cones foram colocados nas proximidades dos cruzamentos, para que os motoristas passem com atenção e diminuam a velocidade.

Marília Lopes, da Central de Notícias