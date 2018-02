Anchieta fica bloqueada por 1h devido a transbordamento em São Bernardo

19h20 – A rodovia Anchieta foi liberada às 18h, nos dois sentidos, informou a concessionária Ecovias.

Permanece lentidão na via Anchieta na chegada à baixada Santista. Na rodovia Cônego Eugênio Leite morosidade no sentido Cubatão, apenas entre os km 263 ao 265.

16h58 – A Rodovia Anchieta foi interditada parcialmente nos dois sentidos na tarde desta terça-feira, 30, por conta do transbordamento do Ribeirão dos Couros, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista.

Segundo a concessionária Ecovias, foram bloqueadas as pistas centrais norte (sentido São Paulo) e sul (sentido litoral) da via entre o Km 10 e o Km 14. A opção para o motorista é utilizar a pista marginal, em ambos sentidos.

Solange Spigliatti e Pedro Rocha