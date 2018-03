Após interdições por alagamentos, Anchieta e Raposo Tavares são liberadas

A rodovia Raposo Tavares, no 18 km, foi liberada às 17h17 desta sexta-feira, 14. A rodovia estava interditada nos dois sentidos no 18 km, no Jardim Bonfiglioli, em São Paulo, por conta de alagamento na pista.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) de São Paulo, ainda há lentidão no sentido São Paulo entre o km 30 e 18. E no sentido interior entre o km 9 e 18.

A pista central sul da via Anchieta, sentido litoral, também está liberada, após ficar interditada desde as 14h30, do km 10 ao km 14, por alagamentos. Um carro capotou no 24 km da via, sentido litoral, no acesso da pista marginal para a central, interditando a alça. Uma pessoa feriu-se levemente.

Por conta disto, o tráfego está intenso, com pontos de lentidão, do km 10 ao km 24, da via lateral.

Marília Lopes, da Central de Notícias – Texto atualizado às 18h25.