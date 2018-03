Chuvas no fim de semana provocaram estragos em cidades paulistas

As chuvas que atingiram o Estado de São Paulo neste fim de semana provocaram estragos em algumas cidades, através de deslizamentos de terra e alagamentos, deixando alguns moradores desalojados.

Segundo a Defesa Civil, em Jaú, no interior do Estado, o Córrego Ave Maria transbordou durante a madrugada do sábado, 8, e atingiu uma residência, que foi interditada. Um casal de idosos foi encaminhado para casa de familiares.

Na região do Grande ABC paulista, foram afetadas as cidades de São Bernardo do Campo e Diadema. Em São Bernardo, os locais mais atingidos pelo alagamento foram o Centro, Paço Municipal, Jardim Laura e Bairros Jurubatuba, Faria Lima, Piraporinha e Jardim Laura, onde uma casa foi interditada. A família, de quatro de pessoas, foi removida.

Também no sábado, a chuva que atingiu o município de Diadema ocasionou deslizamento de terra e queda de muro, no bairro Eldorado, onde foram construídas duas residências. Um deslizamento de terra derrubou um muro que atingiu a residência dos fundos.

Numa ação preventiva, a Defesa Civil interditou as duas residências. Duas famílias, seis pessoas, foram levadas para um abrigo improvisado na Associação Macaé, localizada na Rua Rafael Moisés Gonçalves Rodrigues, Santa Maria.

O deslizamento de terra em Cotia, na Grande São Paulo, atingiu uma residência e causou trincas na sala e no piso da cozinha. A residência foi interditada e os moradores, duas pessoas, foram hospedadas no Hotel Nova Vida da cidade.

Já na capital paulista, as chuvas moderadas de ontem provocaram quedas de muros, na Estrada Guarapiranga, no Jardim Irene/Campo Limpo e em Itapecerica da Serra. Uma cratera com cerca de dois metro de largura e três de altura se abriu na Avenida Integrada, no Capão Redondo, o local foi isolado.

Solange Spigliatti, da Central da Notícias