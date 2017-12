Zona sul sofre com a falta de iluminação pública

O Ilume só sabe informar prazos e números de protocolo, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro na Rua Aperca, no bairro Boaçava, e constantemente tenho problemas com a falta de iluminação pública da rua. Já reclamei várias vezes no Ilume e a resposta é de que devo aguardar o prazo de 72 h para conserto. Por razões de segurança, sempre que falta luz na rua, sou obrigado a deixar uma potente luz acesa a noite toda para iluminar a calçada. Como posso ser ressarcido por essas despesas? Mauricio Abramento / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Serviços, por meio do Departamento de Iluminação Pública (Ilume), informa que os problemas de iluminação da Rua Aperca (City Boaçava) foram corrigidos no dia 8/5 por uma equipe de manutenção. A falha era frequente por causa de um curto de rede, que foi retirado, restaurando o funcionamento da iluminação pública da via.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Vou monitorar se faltará luz na rua nas próximas semanas. Se não faltar mais luz, aí sim, posso considerar o problema solucionado.