Walmart entrega encomenda para o Natal com atraso

por André Caceres

Márcia Britto comprou no Walmart um brinquedo de presente de Natal para o sobrinho, mas a encomenda só foi entregue após o feriado. A cliente disse que pagou pelo frete mais caro para evitar o atraso. Quando ela percebeu que o produto poderia não chegar a tempo, entrou em contato com a loja e não ficou satisfeita com a solução oferecida pela empresa.

Em resposta, o Walmart informou que entrou em contato com a cliente para prestar esclarecimentos sobre o caso e confirmou o recebimento do produto.

Reclamação de Márcia Britto: “Fiz uma compra no Walmart online e deveria ter recebido o produto no dia 21 de dezembro, mas ele só chegou em 26 de dezembro. Paguei o frete mais caro para não correr o risco de não ter o produto antes do Natal. Afinal, trata-se de um boneco para o meu sobrinho. No dia 18 de dezembro, colocaram o código de rastreio dos Correios na descrição da minha compra. Depois, no site dos Correios não era possível identificar o objeto. Mandei um e-mail para o Walmart e disseram que minha solicitação seria respondida em 27 de dezembro. O produto só foi postado na noite do dia 22 de dezembro, um dia depois do prazo máximo que me deram quando fiz a compra. Liguei novamente no Walmart porque já temia não receber o produto a tempo e informei também que eu viajaria no Natal. Bom, me disseram que me retornariam até a sexta-feira, 23 de dezembro. Por fim, ninguém do Walmart entrou em contato antes do final de semana. No sábado à tarde, 24, me informaram que a única solução para que eu tivesse o produto era que procurasse uma loja e comprasse o produto para depois pedir reembolso. Eu, que estava na Vila Caiçara, no litoral de São Paulo, não tinha como comprar o brinquedo. Pelo telefone, a atendente do Walmart informou que não poderia fazer nada.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “O Walmart.com informa que entrou em contato com a Sra. Márcia Britto para prestar os devidos esclarecimentos sobre o caso, bem como confirmou com a cliente o recebimento do produto. A empresa lamenta pelo ocorrido e pede desculpas pelos transtornos causados.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.