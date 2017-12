Vizinhança do Hospital 9 de Julho sofre com barulho do ar- condicionado do prédio

O leitor Hélio Cordeiro reclama do incômodo gerado pelo barulho do ar-condicionado do Hospital 9 de Julho, na zona sul de São Paulo.

O prédio em que ele mora é vizinho da instituição, na rua Peixoto Gomide. Segundo ele, o ruído é constante e chega a atrapalhá-lo durante o sono.

Procurada pela reportagem do Estadão, a assessoria de imprensa do Hospital 9 de Julho admitiu o problema. Segundo a instituição, a origem dessa poluição sonora é o sistema de ar-condicionado da unidade e as obras para reduzir o barulho no entorno do edifício já foram iniciadas.

Reclamação do leitor: “O Hospital 9 de Julho, renomado, respeitado, conceituado pelos inúmeros serviços prestados à comunidade, construiu recentemente uma nova unidade na rua Peixoto Gomide. Ocorre que seus equipamentos de ar-condicionado, presumo, instalados no fundo lateral do prédio, provocam um ruído constante 24 horas por dia. Percebe-se mais fortemente à noite e na madrugada, quando a cidade dorme e nós não. O barulho não incomoda os pacientes e funcionários da entidade, certamente porque no projeto consideraram esta possibilidade e colocaram os equipamentos estrategicamente para que o barulho tomasse outro rumo, além das janelas antirruído instaladas. Conclusão: O barulho é todo nosso! Os incomodados que reclamem onde acharem melhor. Sei que viver em São Paulo não é o melhor lugar do mundo em termos de silêncio, mas penso que uma instituição tão bem conceituada como o Hospital 9 de Julho, melhor que ninguém, tem condições de avaliar o volume de ruído que está produzindo e o quanto incomoda os vizinhos”.

Resposta da empresa: “O Hospital 9 de Julho informa que identificou o problema de ruído originado de sua central de ar- condicionado e já está realizando uma obra para conter o problema. A instituição lamenta o eventual transtorno e informa que o prazo de conclusão da obra é de 60 dias”.

Comentário do leitor: “Com referência ao posicionamento do Hospital 9 de Julho sobre o assunto, nos damos por satisfeitos. Sabemos da seriedade e do conceito desta instituição junto à população de São Paulo e que equívocos de projetos podem ocorrer, sendo o importante sua detecção e imediata correção, principalmente quando põe em risco a saúde da comunidade. Ficaremos atentos para que em 60 dias tenhamos nos livrado do incômodo”.

