Vivo troca aparelho da antiga GVT e passa cobrar por duas linhas

O pai de Mário Sousa passou três meses tentando resolver uma pendência de cobrança dupla por um serviço de TV a cabo. A família tinha uma assinatura da GVT, empresa que foi adquirida pela Vivo, e tentou trocar de plano para incluir canais de futebol.

Os técnicos foram até a casa da família, em Fortaleza, e trocaram os aparelhos pelos que tinham a nova logomarca da Vivo. O problema é que começaram a chegar faturas relacionadas a um novo número de telefone, como se a família tivesse adquirido mais uma linha.

A busca pela solução do problema durou três meses. Por meio de nota, a Vivo disse que o problema foi resolvido e que haverá desconto nos próximos 12 meses na fatura de internet. Mário confirmou a resolução.

Reclamação do leitor: “Meu pai de 96 anos está desde abril tentando resolver uma pendência criada pela Vivo. Constatei que o plano, antes da GVT, hoje Vivo, continha em sua grade vários filmes infantis, ou seja, de pouco interesse para adultos. Então, ligamos para a Vivo e sondamos a possibilidade de incluir no atual plano alguns canais de futebol. Quem nos atendeu orientou o passo a passo para que de imediato tivéssemos acesso.

Após alguns dias, os técnicos chegaram para realizar os ajustes prometidos trazendo equipamentos com logomarca da Vivo e argumentaram que a troca dos equipamentos era necessário em virtude de a GVT ter sido adquirida pela Vivo.

Passado alguns dias, chegou um boleto com outro número de telefone, cobrando taxas de ligação da internet. Imediatamente entramos em contato com a Vivo para cobrar explicações, e nos falaram que tínhamos feito outro contrato. Expliquei que nós tínhamos um contrato com outra linha há vários anos e não havia razão para a aquisição de outro.

A Vivo continua cobrando por um serviço que não vem prestado, cobrando pelo contrato antigo e pelo novo.”

Resposta da empresa: “A Telefônica Vivo informa que cancelou o serviço e as contas da linha mencionado pelo Sr. João Evangelista de Souza. Por deliberação, a empresa ofereceu desconto promocional no valor de R$ 70,00 na banda larga por 12 meses; o desconto pode ser acompanhado mensalmente no verso da fatura. A empresa informou ainda que anualmente ocorre o reajuste de tarifas regulamentado pelo órgão regulador. A operadora também cancelou o valor integral da conta com vencimento 15/08/2016, do atual contrato. O Sr. Mário confirmou o atendimento e a ciência do seu pai, Sr. João, sobre o pedido solicitado.”

