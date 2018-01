Vivo responde cliente 3 meses depois

Instalação de serviço foi solicitada em julho

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Solicitei o serviço Vivo Speedy fibra ótica no dia 9/7, além dos canais da Vivo, velocidade de 50mb por R$ 59,90 por 3 meses, segundo a promoção. Deram o prazo de 30 dias para instalar a infraestrutura no meu prédio, que foi feita em 2/8. No dia seguinte, entrei em contato novamente com a Vivo, que me passou um prazo de mais 30 dias para o técnico ligar e agendar a instalação. Passaram-se os 30 dias e não recebi contato. No dia 8/9 entrei em contato com a empresa e recebi prazo de 5 dias para retorno, Mas de novo não cumpriram o combinado. Liguei em 14/9 e, depois de muitas brigas, recebi mais 5 dias de prazo. O pior é que já sou cliente da Vivo, pois, com a instalação da infraestrutura no meu prédio, recebi um número de telefone fictício apenas para cadastro. Vinicius de Moraes e Sexas / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que, após inspeção, foi constatado inviabilidade técnica no local. A empresa cancelou o pedido e a infraestrutura, sem gerar qualquer custo ao cliente. A operadora diz que tentou contato com o cliente, porém sem sucesso.

Réplica do leitor: A resposta mostra total falta de profissionalismo da Vivo. E quero deixar registrado que já há 10 clientes da fibra óptica no meu prédio. Realmente fiquei assustado com isso. É um absurdo uma empresa criar dificuldades para a instalação do serviço. Esse serviço de fibra ótica da Vivo realmente é uma mentira.