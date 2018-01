Sem sinal da Vivo

Espero que a Anatel suspenda as vendas dessa operadora!, diz leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Há messes sofro com o péssimo serviço oferecido pela Vivo. Os problemas são: falta de sinal, cobranças indevidas, técnicos que agendam visita e não aparece. E de novo estou sem sinal! Um dos atendentes disse que a falta de sinal era um problema na região. Outro, que o motivo era falta de pagamento da fatura de setembro, que fora suspenso pela própria supervisora da empresa, por causa das falhas constantes do serviço. Espero que a Anatel suspenda as vendas dessa operadora! Sem falar que a Vivo, por um suposto erro, restringiu, enquanto ainda funcionava, a velocidade da internet para níveis inoperantes. E, além de suspender o sinal, enviam cartas dizendo que estou inadimplente! Melisa B. Faintuch / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que, após pagamento da fatura, o serviço mencionado pela sra. Melisa foi normalizado. A cliente encontra-se ciente das informações.

Réplica: Hoje (6/11), de novo, estou sem sinal.