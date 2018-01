Vivo oferece plano na loja e preço quase dobra após contratação

Pedro Guilhardi encontrou uma oferta tentadora na Vivo e resolveu trocar de operadora. Ele pagaria R$ 270,00 por cinco linhas durante seis meses segundo o que foi informado durante a contratação do plano.

No entanto, o consumidor descobriu que esses valores estavam incorretos. Além do que ele já sabia que iria pagar, ficou sabendo que seriam cobrados R$ 50,00 adicionais por linha. Procurada pelo SP Reclama, a Vivo não reconheceu nada de anormal no caso.

Reclamação do leitor: “Fiz portabilidade há aproximadamente um mês da Claro para a Vivo. A Vivo me ofereceu na loja o seguinte plano: 9 GB de dados para compartilhamento entre as cinco linhas por R$ 270,00 durante seis meses. Ocorre que hoje a Vivo entrou em contato comigo e me informou que a oferta se deu de maneira equivocada, pois eu teria que pagar, além dos R$ 270,00, mais aproximadamente R$ 50,00 por linha compartilhada. Isto é, quase dobrou o valor cobrado.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “A Vivo apurou o caso e não localizou nenhuma anormalidade no plano contratado. A empresa entrou em contato com o Sr. Pedro para prestar os esclarecimentos necessários.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.