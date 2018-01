Vivo oferece plano mais barato, mas não cumpre promessa

Luis Antonio Rodrigues pediu para cancelar sua linha de telefone, mas a Vivo ofereceu uma proposta de plano mais barato para manter o cliente, afirmando que a mudança ocorreria em três dias.

A empresa não cumpriu com o que havia se proposto a fazer e afirmou, por meio de nota, que o consumidor ainda precisa pagar as parcelas restantes de seu plano atual para que a alteração seja realizada.

Reclamação do leitor: “Entrei em contato com a Vivo e solicitei o cancelamento da linha telefônica, mas a Vivo insistiu para eu ficar com a linha e me ofertaram outro plano com valor menor. Prometeram que a mudança ocorreria em três dias corridos, porém já se passaram mais de 15 dias e a Vivo não cumpriu com o que me prometeu para eu não cancelar a linha.”

Resposta da empresa: “A Telefônica Vivo entrou em contato com o Sr. Luis Antonio Rodrigues e esclareceu que o mesmo não foi atendido com a migração do plano porque possui um acordo pendente, faltando três parcelas para quitação. Após término desse acordo, o Sr. Luis poderá solicitar a migração da linha para o plano desejado”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.