Vivo demora 2 meses para atender consumidora

A linha de celular apresentava falhas de sinal, internet e SMS

Reclamação da leitora: Desde o dia 13/11/2014 espero a resposta do atendente Andrei da Vivo Celular de uma reclamação que fiz na Anatel dia 6/11/2014, Problema reclamado: meu celular da Vivo fica sem sinal de internet, sem sinal para ligações, sem sinal para SMS. O funcionário relatou, no dia 13/11/2014, que tinha problema mesmo no sinal, verificaria com o setor de engenharia a solução e voltaria a me ligar para dar resposta e dar o desconto dos dias em que fiquei sem o serviço correto. Até hoje aguardo a ligação. Reclamei na Ouvidoria Vivo para ter essa resposta, no dia 23/12/2014, e não cumpriram o prazo de 5 dias úteis para me responder. No dia 14/1/2015 liguei para saber a resposta e consta que tudo está certo e que eu uso a internet, pois aparece internet sendo usada. Mas isso é só tentativa de uso, pois fico esperando por muitos minutos e minutos para nunca abrir direito a página. Então, não é real uso. As ligações caem diversas vezes ou até mesmo não completa e a resposta da Vivo é que o problema é de rede. Vanessa de Lima/ São Paulo

Resposta: A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço da sra. Vanessa de Lima está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que a cliente será ressarcida do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa, que entrou em contato com a Sra. Vanessa para prestar os esclarecimentos necessários, lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados.

Réplica da leitora: Realmente a Vivo entrou em contato somente depois da reclamação que fiz no Estadão, explicou o problema, devolverá o valor. Mas espero que a Vivo passe a atender as reclamações feitas no próprio canal de comunicação da Vivo, (Atendimento Vivo, Ouvidoria Vivo) e que eu não precise do jornal para mediar a solução do problema.