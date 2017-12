Vivo danifica fio na instalação e cobra por linha que não funciona

A leitora Danusa Etcheverria contratou o combo da Vivo de TV a cabo, telefone e internet, mas ao receber o serviço de instalação, teve uma surpresa desagradável.

O técnico havia danificado seu cabeamento por engano e sua linha telefônica ficou inutilizada. Segundo ele, a parte de telefonia seria resolvida por outra equipe.

Em nova visita, outro funcionário da Vivo instalou a linha telefônica no prédio e constatou que a fiação dela havia sido cortada. Danusa entrou em contato com a empresa e foi informada que teria de contratar um serviço particular e arcar com os custos do conserto do fio de telefone em seu apartamento.

Sem poder utilizar a linha há mais de um mês, a leitora recebeu na sexta-feira, 3, uma cobrança de R$ 119 pela habilitação e R$ 33 pela mensalidade do telefone que não está funcionando por causa da própria equipe técnica da Vivo.

“Ainda, para a minha surpresa, eles instalaram duas linhas telefônicas em meu nome e a cobrança já está sendo feita. Pedi o cancelamento da segunda linha indevida. Continuo sem telefone em casa”, lamentou a leitora.

Depois de ser procurada pelo Estadão, a Vivo enviou um técnico à residência de Danusa, na quarta-feira, 8, e realizou o reparo nas instalações telefônicas para que ela possa enfim utilizar a linha que havia contratado.

Reclamação da leitora: “No dia 23 de abril, um técnico da Vivo veio até minha casa instalar TV e internet. Ele colou o cabeamento da fibra por cima dos rodapés fazendo um serviço muito mal-acabado e frágil, pois tudo foi colado com pontos de cola de silicone. Tem locais que já estão descolados. Ao ir embora, o técnico disse que a instalação da internet e TV estavam concluídas e que o telefone não era com ele. A Vivo mandou um outro técnico no meu prédio instalar uma linha telefônica fixa “no poste” do edifício. Ele gentilmente deu uma olhada na instalação da fibra e me disse: “Senhora, cortaram o seu cabo de telefone. Os meninos da fibra fazem muito isso. Eles instalam a fibra e acabam cortando sem querer o cabo de telefone”. Liguei novamente para a Vivo, já na ouvidoria da empresa, e eles me informaram que a partir de agora eu devo contratar uma empresa particular de telefonia para arrumar meu cabeamento de telefone dentro do apartamento. Relatei que estou sem cabeamento telefônico pois o técnico deles cortou indevida e absurdamente os cabos. Nada mudou. Estou há mais de um mês sem telefone fixo, trabalho em casa e estou tendo que usar somente o celular para fazer e receber ligações. Estou muito arrependida de ter contratado a Vivo, pois nem a qualidade e velocidade que foi propagandeada se confirmam. Os funcionários não conhecem os produtos que vendem e o pós-venda é péssimo, lento e abusivo com o consumidor.”

Resposta da empresa: “A Telefônica Vivo informa que um técnico foi ao local e regularizou a situação mencionada pela Sra. Danusa Vieira Etcheverria. O serviço está ativado e funcionando normalmente. A Sra. Danusa está ciente das informações e confirmou o atendimento. A empresa lamenta e pede desculpas pelos eventuais transtornos causados. A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa), 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).”

Comentário da leitora: Estou com o serviço de TV, Internet e telefone funcionando, sim. Porém, em contratos distintos. O tal combo que me foi oferecido e que comprei não deu certo. Somente após a intervenção do Estadão fui atendida corretamente e tive meu direito de consumidora garantido.

