Vivo cobra taxa indevida de consumidor

Sleman Jorge Farah recebeu uma cobrança de R$ 99 referente a uma linha comercial, embora ele só tenha telefone residencial. Recentemente a empresa retirou uma linha de sua residência, que também não era comercial.

Em resposta ao Estado, a Vivo esclarece que já resolveu o problema.

Reclamação de Sleman Jorge Farah: “Estou sendo cobrado pela Vivo de uma taxa no valor de R$ 99, referente a uma linha comercial. Mas a linha instalada em minha residência não é comercial. Uma linha anterior foi retirada pela própria empresa e não foi feita cobrança, pois a Vivo alegou a retirada por problemas internos da companhia.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que apurou o caso do Sr. Sleman Jorge Farah e tomou as providências necessárias, regularizando, assim, a situação, sem ônus financeiros para o cliente. A empresa entrou em contato com o Sr. Sleman para esclarecer as providências adotadas.”