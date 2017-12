TIM cobra por pacote de roaming internacional sem oferecer serviço à consumidora

Por André Cáceres

Para facilitar sua vida enquanto estava viajando pelo exterior, Patricia Rodrigues comprou um pacote de roaming internacional da TIM. Acontece que, ao chegar ao seu destino, o telefone não funcionou e ela não conseguiu se comunicar com ninguém. Ao receber a fatura, entretanto, o pacote foi cobrado.

Em resposta à reportagem da SP Reclama, a TIM lamentou o ocorrido e acertou a fatura da cliente.

Reclamação da leitora: “Entrei em contato com a TIM no dia 22/10/, para contratar um pacote de roaming internacional. Assim que cheguei ao aeroporto para conexão, dia 28/10, de madrugada, precisava ligar para quem estava me esperando e nada do roaming! Paguei para uma pessoa me emprestar o celular. No destino final, pela manhã, novamente tentei conectar, sem sucesso. Precisei fazer as ligações de um telefone público. De volta ao Brasil, para minha surpresa, recebo em minha conta a cobrança do pacote que não havia sido habilitado.”

Resposta da empresa: “O Centro de Relacionamento com o Cliente da TIM entrou em contato com a Sra. Patricia Rodrigues Alves e informou que foi realizado um acerto na fatura, conforme solicitado. A TIM lamenta o ocorrido e informa que todas as observações apontadas serão utilizadas no aprimoramento de seus serviços e processos de atendimento.”

