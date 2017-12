Vivo cobra por pacote de roaming internacional que leitor não solicitou

O leitor Carlos Fugihara viajou ao Japão e recebeu cobranças do pacote Vivo Travel, que habilita ligações, dados móveis e mensagens de texto no celular fora do Brasil. No entanto, o leitor não assinou o serviço na viagem.

Em resposta, a Vivo negou anormalidade nos valores cobrados, mas disse que o cliente será ressarcido em até 30 dias.

Reclamação de Carlos Fugihara: “Como viajo com alguma frequência ao exterior, meu celular está habilitado há vários anos para roaming internacional (voz e SMS). Desativo sempre, durante essas viagens a função “tráfego de dados móveis”. Sempre paguei normalmente por esses serviços, voz e SMS em roaming internacional, apenas e quando utilizados.

No, entanto, no retorno da última viagem que fiz ao Japão, com escala nos Estados Unidos, no período de 9 de Outubro a 11 de Novembro/2016, fui surpreendido pela cobrança de diárias do pacote “Vivo Travel” nos seguintes valores diários: R$ 29,99 nos EUA e R$ 59,99 no Japão. O valor total das diárias cobrado foi de R$ 1.529,74 , nas faturas debitadas em minha conta corrente em 21/Novembro/2016 (R$ 1.169,80) e 21/Dezembro/2016 (R$ 359,94).

Contestei a cobrança junto ao SAC da VIVO Ouvidoria. A resposta foi “nosso sistema não acusa irregularidade na cobrança”. Não solicitei em momento algum esse pacote nem tinha dele conhecimento. Muito menos recebi qualquer comunicado a respeito. Portanto, não posso ser cobrado por algo que não contratei.

Fui informado que deveria ter desativado também a função “roaming de dados” além de desativar a chave “tráfego de dados móveis” acima mencionado. Ora, qual o sentido disso se não solicitei o serviço de internet do pacote Vivo Travel? Ou seja, o pacote é impingido ao usuário à sua revelia e ainda ele precisa recusar/desativar para não ser cobrado por ele ? e houve algum tráfego de dados, o que desconheço, deve-se exclusivamente a iniciativa da Vivo de me impingir um pacote que não contratei e habilitando à minha revelia. Tal prática fere frontalmente o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Solicito, portanto, a devolução em dobro do valor cobrado indevida e ilegalmente pela VIVO com os devidos acréscimos legais.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que não há nenhuma anormalidade nos valores cobrados do serviço prestado ao sr. Carlos Fugihara. Porém, por deliberação, a empresa providenciará, num prazo de 30 dias, o crédito do valor questionado em conta corrente do sr. Carlos. A empresa informa ainda que o serviço de roaming internacional encontra-se desativado, ou seja, caso o cliente queria utilizar será necessário efetuar contato com a central de atendimento 10315 e solicitar a ativação.

A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento: www.vivo.com.br/meuvivo, atendimento virtual com a assistente Vivi, o aplicativo Meu Vivo – download para celular; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana.”

