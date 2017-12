Vivo cobra por linha telefônica desativada

Boris Feldman cancelou uma linha telefônica da Vivo, mas as contas referentes ao número continuaram chegando mesmo após o pagamento de tudo o que ele devia à empresa.

Em resposta, a Vivo afirmou que não há mais nenhuma dívida por parte do consumidor, que confirmou o cancelamento de suas cobranças.

Reclamação do leitor: “Sou cliente da Vivo há anos. Como tenho duas linhas e em virtude da situação do País, há três meses solicitei o desligamento de uma linha, o que foi feito. Ocorre que a Vivo manda todos os meses as contas, e agora uma reclamação de três meses de débito. Tenho todos os números de protocolo, porém eles não atendem.”

Resposta da empresa: “A Vivo informa que apurou o caso, cancelou as contas de junho a agosto de 2016 e não há nenhum débito. O Sr. Boris confirmou o atendimento e informou que parou de receber as ligações de cobranças.”

