Vivo cobra mensalidade de chips nunca ativados por leitora

Ao comprar um chip da Vivo, Gabriela Solis recebeu de graça dois outros chips, que nunca foram usados por ela. Quando resolveu migrar seu número para a Tim, a leitora passou a receber cobranças dessas duas linhas inativas.

Em resposta, a Vivo informa que as linhas foram canceladas e que o dinheiro será devolvido para Gabriela.

Reclamação de Gabriela Solis: “Em julho de 2015, contratei uma linha móvel da Vivo e o atendente me ofereceu gratuitamente 2 outros chips, que nunca foram utilizados. Sempre tive débito automático em conta-corrente. Em razão do custo da conta, solicitei minha portabilidade para Tim em julho de 2016. Desde então, mensalmente continua sendo debitado, da Vivo, o valor de R$ 65,98, que agora passou a ser R$ 71,00! Entrei em contato com a companhia inúmeras vezes e a explicação é que esse valor tem sido cobrado em razão dos 2 chips que, até hoje, nunca sequer foram ativados.

Solicitei cancelamento da cobrança indevida e ressarcimento do valor cobrado indevidamente por algumas vezes, mas até hoje não obtive solução. A Vivo abre chamados internos e diz que em um prazo de 5 dias úteis entrarão em contato. Até hoje nunca recebi uma ligação da Vivo para resolver o problema. Um absurdo lidar com a Vivo dessa forma. É desrespeito e descaso com o consumidor!”.

Resposta da empresa: “A Vivo informa que a situação da Sra. Gabriela Solis foi regularizada, sem ônus para a mesma. As linhas foram canceladas e a Sra. Gabriela será ressarcida dos valores cobrados em sua conta bancária, dentro do prazo informado a ela. A empresa entrou em contato com a Sra. Gabriela para esclarecer as providências adotadas.

A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento: www.vivo.com.br/meuvivo, atendimento virtual com a assistente Vivi, o aplicativo Meu Vivo – download para celular; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana”.

