Vivo cobra fatura atrasada de leitor que não é cliente da empresa

O leitor Antônio Ubirajara não possui linha de telefone fixo da Vivo, mas recebe ligações e mensagens da empresa cobrando uma fatura em atraso. A dívida vem em nome de Jonhatan, que o leitor não conhece.

Em resposta, a Vivo informou que o leitor não receberá mais os avisos de cobrança.

Reclamação de Antônio Ubirajara: “Tenho recebido ligações e SMS com relação a uma fatura do Vivo fixo em atraso, mas não possuo esse serviço. A cobrança vem em nome de Jonhatan. Já liguei para o setor de cobrança da Vivo informando meu CPF e foi constatado o equívoco; já respondi as mensagens falando do erro; e, ainda assim, as ligações e mensagens de cobrança continuam”.

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que tomou providências para o sr. Antônio Ubirajara não receber mais as mensagens mencionadas. A empresa entrou em contato com o leitor para esclarecer as providências adotadas”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.