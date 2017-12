Vivo cancela serviço e prejudica leitora

O descaso dessa empresa com o cliente é grande, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Desde 2004 tenho o serviço de banda larga da TVA, adquirida pela Vivo. Neste contrato consta o serviço de Banda Larga de Alta Velocidade, Atendimento 24 h e Cessão de Cinco Endereços de e-mail Ajato. Tudo isso já incluso no contrato. Porém desde o dia 13/5 o meu e-mail Ajato não envia nem recebe e-mails. Ao ligar na Vivo, fico horas aguardando o atendimento e ninguém sabe resolver o problema. Por fim, recebi uma carta da Vivo avisando que não teria mais direito ao serviço de e-mail, pois a Vivo estaria cancelando o contrato. Fui informada ainda que, caso queira permanecer com o e-mail, teria de contratar o serviço à parte. No dia 23/5 contatei novamente a Vivo e a atendente disse que o meu e-mail não será substituído nem será concedido abatimento no valor da mensalidade, pois o e-mail era uma cortesia. Não adiantou argumentar que tenho contrato assinado com a Ajato e que consta claramente que tenho direito ao e-mail, pois está incluso no meu plano. Maria Angela Barea / São Paulo

Resposta: A Telefônica Vivo informa que o serviço não é mais oferecido pela Vivo, portanto, não é possível habilitá-lo novamente. A empresa informa ainda que o serviço era uma degustação e, por isso, não cabe ressarcimento.

Réplica da leitora: O contrato que tenho com a TVA, empresa que foi comprada pela Vivo, inclui 5 endereços de e-mail, além de rede de internet banda larga e assistência técnica ininterrupta. Portanto não é degustação ou cortesia, pois está incluso no meu plano e pago mensalmente. Assim, eles são obrigados a conceder o desconto no valor da mensalidade referente ao serviço/produto que deixarão de prestar/oferecer.