Vivo bloqueia navegação de cliente sem motivo

José Zanforlin diz que controla seus gastos de internet mensais para não estourar o limite do pacote de dados no celular, a Vivo comunicou que ele consumiu o limite contratado e bloqueou o acesso à navegação.

De acordo com a ouvidoria da empresa, ele não utilizou todo o pacote, e a Vivo respondeu que está apurando o caso, mas não solucionou o problema do consumidor.

Reclamação do leitor: “Recebi uma mensagem da Vivo falando que consumi todo meu plano de dados e que, por causa disso, eles bloquearam meu acesso à navegação. Eu e minha esposa, que está na segunda linha do plano, mantemos um controle para isso não acontecer. Liguei na ouvidoria da Vivo e fui informado que, no sistema deles, eu não utilizei todo meu plano. Agora tenho que esperar e ficar totalmente sem acesso ao serviço que estou pagando para utilizar.”

Resposta da empresa: “A Vivo informa que o caso do Sr. José Zanforlin está sob apuração da área responsável.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.