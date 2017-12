Vivo altera contrato da GVT sem usuário pedir

Marcelo de Siqueira era cliente da GVT para internet e telefone. Quando a operadora foi comprada pela Vivo, ele assinou um serviço de TV. A empresa, então, cancelou o contrato anterior e fez um novo, de um combo, sem informar o consumidor.

Quando tentou retornar ao plano original, Marcelo foi informado que teria de pagar multa. Procurada pelo SP Reclama, a Vivo restabeleceu o contrato e deixou de cobrar qualquer taxa do cliente.

Reclamação do leitor: “Solicitei à Vivo um serviço de TV por assinatura, independente de meu contrato de telefonia e internet feito com a GVT. A Vivo aproveitou para cancelar meu contrato original e substituí-lo por um novo, com suas próprias condições. Quando peço para desfazer a mudança, a Vivo afirma que, se eu cancelar, perderei, além da TV, o telefone e a internet, e ainda receberei uma multa de R$ 1.200,00 por quebra de fidelidade na próxima fatura.”

Resposta da empresa: “A Vivo informa que o Sr. Marcelo de Siqueira optou por continuar com o serviço ativo. Por deliberação, a empresa isentou o mesmo da multa de rescisão de contrato. O Sr. Marcelo está ciente das informações.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.