Viajante não consegue ficar em hotel reservado pela CVC

Zélia Moreira comprou um pacote de viagem na CVC para Lima, capital do Peru. Ela fez reserva no mesmo hotel que um casal de amigos escolheu para o mesmo período. Ao chegar em seu destino, a leitora ficou sabendo que não havia quarto para ela e foi encaminhada para outro hotel.

Ela teve de pagar 80 dólares a mais para ficar nesse estabelecimento. Após a viagem, a leitora solicitou à CVC o reembolso desse valor, mas a empresa não realizou o ressarcimento. Procurada pela reportagem do Estadão, a CVC não se pronunciou até a publicação dessa matéria.

Reclamação de Zélia Moreira: “Em 5 de agosto adquiri na CVC passagens de ida e volta para Lima, no Peru, e hospedagem no hotel Santa Cruz. Deixei claro que o período de viagem e o hotel escolhido tinham como objetivo acompanhar um casal de amigos que haviam comprado o mesmo pacote na CVC. No dia 15 de outubro cheguei a Lima. A gerente do hotel me informou que não tinha quarto para mim no momento. Incrédula com a situação mostrei-lhe os vouchers: documentos de viagem emitidos pela CVC, os quais descreviam os produtos adquiridos por mim. Depois de muita confusão, a gerente indicou como resolução do problema apresentado o pernoite no Hotel Boulevard. Fui encaminhada a esse hotel e foi cobrado o valor de US$ 80. Sem outra alternativa, já cansada, paguei o exigido na recepção. Dentro do meu direito de consumidor, solicito à CVC o reembolso no valor pago a mais, de US$ 80.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.