Veículos são consertados na rua

Fiscais nada fazem para impedir que oficina mecânica use o espaço público, reclama leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Há uma oficina de carros – provavelmente irregular – na Rua Miguel Teles Jr. n.º 19, no Cambuci, que usa a rua como espaço para trabalhar. Ela já ocupa a quadra em frente ao Senai, e agora põe os carros semidesmontados na frente das garagens. O proprietário ofende e ameaça quem reclama. Eu já havia denunciado antes, mas a Prefeitura (na época, do Kassab) não tomou nenhuma atitude definitiva com relação ao problema. Quem sabe o prefeito Haddad pode mudar essa situação? Pelo que eu saiba, as oficinas têm de ter um pátio para trabalhar, não podem usar o espaço público para isso. A. S./São Paulo

Resposta da subprefeitura: A Subprefeitura Sé informa que realizou vistoria no local. O proprietário, depois de intimado, foi multado por não apresentar a documentação exigida. Foi iniciado um processo por falta de licença de funcionamento que, caso não atendido, culminará no fechamento do estabelecimento.

Réplica do leitor: Nada foi feito e a oficina continua a ocupar a rua toda com seus carros caindo aos pedaços. A questão não é só da documentação, mas da ilegalidade do uso do espaço público com finalidade comercial. A rua não faz parte da oficina. E a agressividade do dono intimida toda a vizinhança. Para piorar, parece que meu nome foi mencionado pelos fiscais (que não fizeram nada até hoje) e os mecânicos aparentemente querem tirar satisfações comigo – estou apreensivo com isso. Há, no total, 18 carros abandonados ou sendo reparados entre as Ruas Miguel Teles Jr. e a Muniz de Souza.

fotos: A. S.

* O leitor pediu para não divulgar o nome, com medo de represália