Veículos estão abandonados há meses na zona sul

Prazo já venceu e os carros continuam na rua, diz o leitor

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.





Reclamação: Faz muitos meses os carros estão abandonados na Rua José do Patrocínio, na altura do n.º 610. Eles precisam ser retirados urgentemente para evitar ladrões que ficam escondidos nos veículos, que também atrapalham a circulação na via! Nelson Jose Zovico / São Paulo



Resposta: A Subprefeitura Vila Mariana informa que realizou vistoria, na última quinta-feira (16), no local e colocou adesivo nos veículos citados pelo munícipe. Somente após o prazo de cinco dias úteis, sem providência por parte do proprietário ou responsável pelos carros, é que serão considerados em situação de abandono e a Subprefeitura pode incluí-los na programação de remoção. Para isso é preciso: verificar nos demais órgãos competentes, como Polícia Militar e órgãos de trânsito (CET e Detran), se o carro não tem relação com crime, sinistro ou furto ou, ainda, se não possui nenhum tipo de pendência judicial.

Réplica do leitor: A Prefeitura, depois de notificar, não passou nesta rua para recolher os dois carros, que ainda estão parados, sem pneus e o prazo dado já passou faz tempo!

*fotos: Nelson Jose Zovico