Veículos são abandonados em via pública

“Cansei de reclamar na Prefeitura”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Moro na Rua Pierre Gaetam Leymarrie, Itaquera, e há mais de 3 meses um morador desta rua utiliza a via pública como estacionamento de caminhões e carros. Atualmente há 5 veículos abandonados. Como é uma rua sem saída, usuários de drogas estão utilizando os veículos para o consumo, e assaltantes usam as carcaças para se esconder. Já reclamei várias vezes na Prefeitura e CET, mas até agora nada foi feito. Helhana Pinheiro Lopes / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que realizou vistoria na Rua Pierre Gáetan Leymarie e observou que os veículos estacionados na via estão em local permitido, não cabendo, portanto, remoção ou autuação por parte da CET, por desrespeito às normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ressalta que, por apresentarem características de veículo abandonado, a CET acionou a Subprefeitura Itaquera.

Réplica da leitora: A situação permanece a mesma. É com tristeza e revolta que vejo a rua onde moro se tornar um estacionamento de caminhões e carretas abandonadas. Já tentamos resolver com o morador responsável por fazer uma via pública se tornar estacionamento para os seus caminhões, mas não foi possível chegar num acordo.