Veículo novo é entregue com amassados e consumidor protesta

Carro zero km entregue com avarias causa transtornos a proprietário; concessionária diz buscar melhor solução para as partes

Reclamação do leitor: No dia 12 de janeiro de 2015, fui à Ford Caoa Ibirapuera e comprei um Ford Fusion zero km flex 2.5 branco perolizado no valor de R$ 98,7 mil mais custas da documentação efetuada. O carro foi prometido para 16 de janeiro, data que foi postergada para 19 de janeiro, mas entregue somente no dia 22 de janeiro às 13h. O carro estava encostado pelo lado direito em uma parede, local mal iluminado e o revisor disse que o carro estava ok.

Saí com o carro, percorri 2 quilômetros até meu consultório na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Ao chegar, meu manobrista de pronto viu que havia uma batida na parte superior pegando parte do capuz e parte do paralama direito, provavelmente um acidente de transporte. Havia ainda uma área entre o parachoque traseiro e o paralama traseiro com a pintura descascada.

Voltei imediatamente à concessionária e as mesmas pessoas me atenderam, não demonstraram surpresa, fazendo supor que já sabiam. Prometeram o serviço para 26 de janeiro, mas só fez no dia 6 de fevereiro. Levei meu manobrista para ver o carro e de pronto viu que o paralama estava pintado em um trecho de uns 35 centímetros de cor diferente da original e não perolizada. O descascado traseiro fora pintado com pincel, grosseiramente.

Não retirei o carro e eles envergonhados disseram que aquele absurdo seria corrigido. Um senhor me ligou se desculpando e disse que iria dessa vez substituir as peças. Não aceitei mais e quis devolver ou trocar o carro. Contratei um escritório para processá-los e não retirei o carro. Em nenhum momento me ofereceram um carro reserva. /Marcio Pepe – São Paulo/SP

Resposta da Caoa: Informamos que a CAOA, objetivando a satisfação dos clientes, se prontifica a análise, verificação e solução de casos de todos os consumidores. Neste fato especificamente, verificamos uma notificação extrajudicial, o que nos impede de dar detalhes sobre o andamento deste reclame. Nos mantemos à disposição para buscar a melhor solução para as partes.

Comentário do leitor: Eles já sabiam da ação judicial contra eles e já tinham dito que não capitulariam e não trocariam o carro. Mandaram inclusive vários telegramas e cartas protocoladas avisando da necessidade de eu retirar o carro avariado. Bastou a imprensa se manifestar e recebi oferta de troca do carro, mas tendo que arcar com os custos de licenciamento de ambos. Acho que vou aceitar porque a demanda será talvez pior. Acho, entretanto, que a atitude descaradamente desonesta dessa revendedora deveria ser levada a público.