Veículo foi abandonado na zona sul

Desde 2013 o carro permanece no mesmo local, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde 2013 um veículo foi abandonado no bolsão de estacionamento da Rua Januário Miraglia, na Vila Nova Conceição. O carro está totalmente destruído, sem rodas, sem placa e coberto com um plástico. No final de 2013 solicitei à CET a remoção e fui informado de que não havendo placas não podia ser considerado veículo e sim sucata. Fui orientado a procurar a Prefeitura. No dia 10/1 reclamei na Prefeitura e até hoje a tal sucata permanece no mesmo local. Julio Frochtengarten / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Vila Mariana informa que após vistoria deu início aos procedimentos legais e administrativos para a remoção do veículo considerado abandonado. O carro foi adesivado e o proprietário tem 5 dias para removê-lo do local. Caso contrário, a Subprefeitura realizará o recolhimento, encaminhando o veículo aos pátios municipais.

Réplica do leitor: A situação permanece a mesma.

Foto: Julio Frochtengarten