Vazamento de esgoto no Jaguaré é constante

Cansei de reclamar na Sabesp, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Na Rua Wilson Carlos Rodrigues, no Parque Continental, há um problema recorrente de vazamento de esgoto. Toda a vez que chamo a Sabesp, uma equipe aparece no local sem solucionar o problema. Primeiro aparece uma equipe que não faz nada, para só depois ser enviada outra que consegue uma solução temporária, por aproximadamente 20 dias. Além disso, quando há muita chuva, a rede de esgoto transborda pelas tampas de vistoria do esgoto, chegando a deslocá-las totalmente. A região vira um caos, além do perigo para os motoristas e pedestres. Peço ajuda! Walter Benetti Ramos / São Paulo

Resposta: A Sabesp informa que uma equipe compareceu ao local nos dias 25 e 27/6 e realizou serviços de desobstrução da rede, eliminando o vazamento. A empresa constatou que o problema é decorrente do uso incorreto da rede coletora, que recebe grande quantidade de óleo de cozinha, o que entope as tubulações. A companhia ressalta que a resposta da ouvidoria ao caso foi dada por meio de contato telefônico no dia 27/6 e o leitor confirmou a execução do serviço solicitado no dia 25/6.

Fotos: Walter Benetti Ramos