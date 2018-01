Vazamento de esgoto causa transtorno para moradores

Márcio Robson vem sofrendo com o forte odor causado por um vazamento de esgoto em um condomínio em Franco da Rocha. Ele buscou ajuda com a Sabesp e a Defesa Civil, e ambos os órgãos disseram ser necessário entrar em contato com a CDHU.

A assessoria de imprensa da CDHU afirmou por telefone que o condomínio já passou pelo processo de entrega aos moradores, então a responsabilidade pela manutenção é dos condôminos, que já são proprietários dos imóveis. No entanto, a CDHU concordou em realizar reparos em regime de exceção.

Reclamação do leitor: “Quero denunciar um vazamento de esgoto em um condomínio da CDHU em Franco da Rocha que ocorre há cerca de quatro meses. Sabesp que disse ser problema da CDHU, Defesa Civil que disse ser problema da CDHU, fui à ouvidoria da CDHU pessoalmente, mas a resposta final foi que não se responsabilizariam por isso e que o condomínio que o faria.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da CDHU: “A CDHU esclarece que, após análise, por meio da Ouvidoria, foi identificado que o problema foi causado pela falta de manutenção das caixas de gordura e de esgoto do condomínio. A responsabilidade dessa manutenção é dos moradores que, desde a entrega dos imóveis em novembro de 2005, foram orientados pelos assistentes sociais da companhia a fazer a limpeza das caixas de gordura e de esgoto duas vezes ao ano. Cabe salientar que uma empresa terceirizada pela CDHU estava realizando outros serviços no local e se prontificou a ajudar o condomínio com o problema, que já foi solucionado.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.