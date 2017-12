Vazamento de água no Guarujá

O problema ocorre desde o início de abril e a Sabesp não faz nada, diz leitor

Por: Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Tenho um imóvel no Guarujá e faz um mês que ocorre um vazamento de água na minha calçada, que acaba ficando represada. Desde o dia 4/4 reclamo na Sabesp, mas a concessionária só faz promessas. Já estamos no final de maio e o vazamento persiste. A situação é caótica, pois, além da sujeira e do transtorno, há o risco de proliferação do mosquito da dengue nessa água. Peço ajuda. Tomas Diettrich/ Guarujá



Resposta da empresa: A Sabesp informa que concluiu o reparo na rede de água que atende o trecho do número 105 da Avenida Girassóis, em Jardim Pernambuco, Guarujá.



Réplica do leitor: Mentira da Sabesp! O vazamento nunca foi reparado.

foto: Tomas Diettrich