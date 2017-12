Vazamento de água ocorre em tempos de seca

Já notifiquei várias vezes a Sabesp,e ninguém compareceu no local, diz leitor

Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 12/2 um cano de água tratada estourou na calçada da Rua Mauá, 836, no centro da cidade. Já notifiquei várias vezes a Sabesp, e ninguém compareceu ao local para solucionar o problema. Tendo em vista o caos de fornecimento de água que está no Estado de São Paulo, especialmente na capital, achei que essa informação seria de interesse coletivo. Bruno Meirelles / São Paulo

Resposta: A Sabesp informa que uma equipe esteve no local em 15/2 e realizou o conserto em um ramal de água, solucionando o problema.

Réplica: O leitor confirma.

Fotos: Bruno Meirelles