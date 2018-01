Vagas reservadas para clientes

“Já reclamei na CET e a situação permanece a mesma”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Entendo que os responsáveis por uma obra na zona norte estejam cometendo uma irregularidade absurda. Eles colocaram cavaletes na frente do empreendimento para guardar lugar para seus clientes. Não posso guardar lugar na frente da minha casa para as minhas visitas, pois, afinal, a rua é pública. O empreendimento fica na Rua Salete, na esquina com a Rua Banco das Palmas, em Santana. Peço ajuda, pois essa situação gera transtornos a pessoas com redução de mobilidade que fazem uso dos diversos consultórios médicos nas imediações. Lucas Brasil de Souza / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esclarece que a reserva de vagas próxima ao cruzamento citado é regular e foi autorizada pela CET para a carga/descarga de materiais, equipamentos e concretagem da obra. Ressalta que a CET está monitorando o local e, caso seja constatada a utilização do espaço para fins diversos que não os previstos na autorização, ela poderá ser suspensa.

Fotos: Lucas Brasil de Souza