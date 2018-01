Usuário de plano de saúde coletivo pode mover ação contra operadora, diz STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu o usuário de plano de saúde coletivo como parte legítima para ajuizar ação que busca discutir a validade de cláusulas do contrato. Um consumidor em São Paulo buscava discutir suposto abuso nos índices de reajuste, mas instâncias ordinárias havia considerado o cliente como parte ilegítima para levantar essa discussão e extinguiu o processo sem analisar o mérito do pedido.

Veja também: SUS será base para definir remédios de convênios

ANS determina índice de reajuste de até 13,55% para os planos de saúde

Projeto de lei quer regras mais claras para reajuste de planos de saúde coletivos

Em 1.ª instância, havia o entendimento de que, como o contrato é coletivo, somente a administradora do benefício poderia contestar a empresa responsável pelo plano de saúde. A Terceira Turma do STJ reverteu essa visão. O relator do recurso, ministro Villas Bôas Cuevas, destacou que “as relações existentes entre as diferentes figuras do plano de saúde coletivo são similares às havidas entre as personagens do seguro de vida em grupo.”

O magistrado concluiu que o vínculo formado entre a operadora e o grupo de usuários se caracteriza como se fosse uma estipulação em favor de terceiro. Segundo o julgador, os princípios gerais do contrato amparam tanto o estipulante (empresa contratante do plano coletivo) como o beneficiário (empregado usuário do plano), de modo que, diante de situações abusivas, ambos estão protegidos, pois as cláusulas devem obedecer às normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Villas Bôas Cueva, sendo o usuário do plano o destinatário final dos serviços prestados, “o exercício do direito de ação não pode ser tolhido, sobretudo se ele busca eliminar eventual vício contratual ou promover o equilíbrio econômico do contrato”.