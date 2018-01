Usuária do transporte público reclama por não conseguir recarga de bilhete único

Reclamação da leitora: Novamente venho reclamar do bilhete único, pois já estou cansada de palhaçada e falta de respeito com o cidadão. Desde 1.º de abril não consigo efetuar recarga, comprei créditos no site e não foram liberados, perdi aula para efetuar a recarga em um posto também não foi possível. Entrei em contato com o 156 da Prefeitura de São Paulo e a atendente informou que realmente não consta compra de créditos para o mês vigente e que o meu cartão foi substituído por outro e que para resolver este problema eu teria que enviar um email para a SPTrans. O mesmo foi feito mas eles não responderam.

Tento ligar várias vezes ao dia mas é complicado, só da rede ocupada. A única vez que consegui a atendente não me informou da substituição dos cartões e disse que eu teria que ir até o posto localizado na 15 de Novembro para resolver. Onde está o respeito pelo cidadão? Eu saio de casa às 5h da manhã e só chego após às 22h. Quanto tempo eu tenho pra resolver um problema que eu nem sabia que estava acontecendo, ou seja, que eu não tenho nada a ver? Não fui informada sobre nenhuma mudança e agora tenho que arcar com todos os custos do meu bolso, será que essa gestão não percebe que isso é um direito meu? Não tenho condições de continuar indo pra faculdade assim! Cadê o meu bilhete único? Cadê a gestão que luta em prol da educação? /Diana Pereira do Amaral – São Paulo/SP

Resposta da SPTrans: Em atenção à mensagem da leitora Diana Pereira do Amaral, a SPTrans informa que o caso já foi solucionado pela Loja Virtual no dia 9 de abril, quando foi realizado o depósito do valor de compra de R$168,00 na conta da usuária.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desta forma, a orientação é que a estudante se dirija a um dos postos de atendimento para uma nova tentativa de recarga do seu bilhete, já que o cartão em sua posse está ativo. Vale ressaltar que os alunos que possuem o cartão de 2014 sem convênio receberão um novo bilhete durante o ano, sem custo adicional.

Comentário do leitor: A informação do crédito em minha conta está correta. Mas o problema não era a devolução e sim o bilhete, pois consta saldo zero e eu não consigo efetuar recarga. A atendente do posto SPTrans informou que aparece 22 cotas e não é possível recarregar. Em um dos contatos com o telefone 156 da Prefeitura de São Paulo, fui informada que há um novo bilhete solicitado pela SPTrans, no qual eu não fui informada antes mas estou pagando pelo preço da irresponsabilidade deles. E agora como vai continuar assim?