Uso do extintor ABC em veículos é adiado por mais 3 meses

Desde janeiro consumidores relatam dificuldades para encontrar equipamento; obrigatoriedade passa a valer em 1.º julho

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou pela segunda vez, por mais 90 dias, a exigência do uso em veículos de extintores ABC. O motivo seria a falta do produto no mercado.

Segundo o Ministério das Cidades, o Contran atendeu ao pedido de adiamento feito pelo ministro da pasta, Gilberto Kassab, ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde janeiro, quando a medida entrou em vigor, motoristas de várias regiões do País relataram dificuldades para encontrar o equipamento. Por esse motivo, o Denatran estendeu o prazo da obrigatoriedade do extintor para o dia 1.º de abril e agora, com a publicação no Diário Oficial, a nova data será no dia 1.° de julho de 2015.

O motorista que não tiver o equipamento receberá multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira de habilitação.

O extintor ABC controla incêndios em estofados, tapetes e painéis, enquanto o modelo antigo, o BC, é eficaz apenas contra fogo em equipamentos elétricos ou provocado por líquidos inflamáveis.