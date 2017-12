UOL cobra serviço de antivírus em dobro por três anos

Antônia Alves contratou o antivírus do UOL para seu computador em 2013. No entanto, a empresa cobrou em dobro durante três anos. A consumidora não percebeu o erro até o dia em que cancelou o serviço.

A leitora estava pagando R$ 35,68 em vez de R$ 17,84 esse tempo inteiro, e não conseguiu o reembolso do valor cobrado indevidamente. Em resposta à reportagem do Estadão, o UOL informou que realizou o ressarcimento do segundo serviço.

Reclamação da leitora: “Contratei em 2013 o serviço de antivírus do UOL. No entanto, para minha surpresa, em maio desse ano, ao fazer contato com a empresa para solicitar o cancelamento do serviço, fui informada pela atendente que durante todo esse tempo estavam sendo cobradas duas mensalidades. Diante disso, solicitei, claro, o devido ressarcimento, mas a atendente me informou que seria possível somente o ressarcimento de no máximo seis meses. Mas nem isso recebi. Cobraram a mais, duas vezes pelo mesmo serviço (R$ 35,68 em vez de R$ 17,84), durante quase três anos, e se recusam a corrigir o erro.”

Resposta da empresa: “O UOL informa que conseguimos identificar um erro sistêmico na data da contratação citada pela cliente, ocasionando equivocadamente a contratação duplicada do serviço. Informamos também que efetuamos o cancelamento dos serviços conforme solicitação da cliente, bem como entramos em contato para informar sobre o reembolso do valor total pago pela contratação do segundo serviço, ficando a Sra Antonia ciente dos prazos e forma de devolução.”

