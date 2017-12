Universidade não repassa desconto em rematrícula, reclama leitor

O leitor João Silva renovou sua matrícula no curso de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) e, depois de pagar a mensalidade, descobriu que tinha direito a 30% de desconto. João pediu ressarcimento à Universidade, mas a diferença não foi repassada.

Em resposta, a FMU informou que o desconto de 30% na rematrícula será abatido nas próximas mensalidades do curso.

Reclamação de João Silva: “Em 01/02/2017, na parte da manhã, fiz a rematrícula do meu curso de Direito na FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) no valor de R$ 1.051,55. Quando acessei o portal do aluno à tarde, por volta das 13h30, vi um aviso informando que eu tinha um desconto de 30% na rematrícula. Voltei no mesmo dia na faculdade e pedi o desconto na rematrícula conforme o aviso mas, na secretaria, me informaram que não era mais possível dar o desconto na rematrícula e o máximo que podia ser feito seria descontar a diferença na mensalidade de fevereiro. Fiz o requerimento, mas essa diferença também não foi concedida na mensalidade de fevereiro”.

Resposta da FMU: “O Complexo Educacional FMU FIAM-FAAM informa que o estudante foi contemplado com o desconto de 30% em sua rematrícula e o valor que já foi pago será abatido em forma de crédito em suas próximas mensalidades. No entanto, para formalização do processo, o aluno deverá comparecer à Central de Atendimento ao Aluno (CAA), localizada na Avenida da Liberdade, 683, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, portando documento oficial com foto. A Instituição pede desculpas pelo ocorrido e coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos pelo telefone (11) 3777-6700”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.