Universidade faz cobrança irregular de matrícula

Vivien Andrade estuda na Universidade Cidade de São Paulo (Unicid) e se queixa de cobrança indevida. Em setembro do ano passado, ela pediu a transferência do curso presencial para o ensino à distância. Na ocasião, pagou a rematrícula do presencial, mas no sistema da aluna consta cobrança da rematrícula também do ensino à distância. Atendentes da universidade explicaram que o valor seria retirado do sistema.

A Unicid informa que a situação da aluna já foi regularizada.

Reclamação de Vivien Andrade: “Estou desde setembro de 2016 tentando resolver o fato de o sistema cobrar um boleto referente à matrícula do curso de ensino à distância. Neste semestre, para conseguir realizar a transferência do presencial para o curso à distância, precisei efetuar a rematrícula do presencial. Fui informada em ambas as secretarias que esse valor da matrícula do ensino à distância não deveria ser pago e que seria retirado do sistema. Passou o semestre e as férias, e nada foi resolvido. Além de ter a cobrança indevida, tenho sido lesada moralmente pelo descaso.”

Resposta da Universidade Cidade de São Paulo: “A Unicid esclarece que a situação da aluna Vivien Andrade foi regularizada. Em 14 de março de 2017, a aluna foi contatada pela instituição para formalizar a resolução do caso.”