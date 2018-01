Universidade deixa de enviar boletos e aluna não consegue pagar mensalidade

Bruna Leanza Marcon terminou o MBA em Gestão de Negócios na Universidade Anhembi Morumbi em 2016, mas ainda restam mensalidades a pagar. A leitora reclama que os boletos de cobrança deixaram de ser enviados pelo correio e que não consegue acessá-los pelo site da Universidade.

Em resposta, a Anhembi Morumbi informou que emitiu e enviou à aluna o boleto do mês de janeiro, sem cobrança de multa e juros.

Reclamação de Bruna Leanza Marcon: “Sou ex-aluna do MBA em Gestão de Negócios da Universidade Anhembi Morumbi, campus Vila Olímpia. Me formei no ano passado, mas ainda tenho alguns meses restantes para pagar. A Universidade, sem avisar, há alguns meses, deixou de entregar os boletos via Correios. Não satisfeita, nesse mês de Janeiro de 2017, não está mais disponibilizando o boleto pelo site deles (que era o único meio que havia sobrado). Minha mensalidade sempre vence no dia 07 ou 08 de cada mês.

Eu, preocupada com isso, liguei no atendimento deles, sob protocolo 3090403 e pedi para eles disponibilizarem esse boleto, ou me enviarem de alguma forma. Após ficar 25 minutos com 2 atendentes, a resposta foi: ‘compareça pessoalmente no atendimento da Universidade para retirar seu boleto’. A forma de pagamento combinada, desde o início do contrato, foi via boleto bancário.

Eu, consumidora, achei um caminho no site deles para retirar esse boleto, por conta própria. Neste mês de janeiro, esse site não está funcionando. Eu quero pagar, mas a Universidade cria todos os empecilhos possíveis para isso! Exijo receber meus boletos mensalmente, sem eu ter de cobrá-los toda vez por isso!”.

Resposta da Anhembi Morumbi: “A Universidade Anhembi Morumbi informa que já emitiu e enviou à aluna o boleto do mês de janeiro, sem a cobrança de multa e juros. Adicionalmente, a instituição informa ainda que a emissão dos boletos passou a ser eletrônica gradativamente no último semestre de 2016 e que a informação foi publicada nos últimos boletos impressos e nos canais de comunicação com os alunos”.

A instituição se coloca à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que a estudante possa ter, por meio da sua área de relacionamento com o aluno, nos telefones (11) 3847-3758 e (11) 3847-3755.”

