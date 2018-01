Unimed Rio compra a Golden Cross

Já há confusão em relação à rede credenciada

Por Jerusa Rodrigues

A Unimed Rio passou a atender desde ontem (1.º/10) todos os beneficiários de planos individuais/familiares da operadora de saúde Golden Cross.

De acordo com nota da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), os beneficiários da Golden Cross têm direito a tudo o que contrataram na primeira operadora, e não podem ter o tratamento em andamento interrompido. A nota diz ainda que os clientes com atendimentos, consultas ou exames já marcados ou agendados deverão ser atendidos pela Unimed Rio, independentemente de o serviço ser credenciado ou o médico ser cooperado dessa operadora.

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a negociação de carteiras de planos de saúde sem que o usuário seja consultado é um desrespeito ao consumidor. O Idec aponta ainda que o aviso aos beneficiários deveria ter sido feito por correspondência, 30 dias antes da alteração.

Segundo a advogada Idec Joana Cruz, os beneficiários da Golden Cross possuem o direito de fazer a portabilidade para um plano equivalente de outra operadora, se assim o desejarem.

Entre as obrigações da Unimed Rio estão: manter integralmente as condições vigentes dos contratos, sem restrição de direitos ou prejuízo aos beneficiários; não impor carências adicionais; não alterar cláusulas de reajuste ou data do aniversário dos contratos; manter a rede credenciada, entre outras.

Reclamações – O Blog Seus Direitos, no entanto, já recebeu reclamação contra a fusão. A leitora Helena Facciolla Passarelli, de Santo André, que desde 1979 possui o plano de saúde Golden Cross, conta que tem uma consulta agendada para o dia 4/10 (sexta-feira), no Hospital Cristóvão da Gama. Mas ela foi informada por telefone de que a consulta não teria cobertura da Unimed Rio. “Depois de uma hora no telefone ouvindo maravilhas do atendimento do hospital Unimed da Barra, a atendente disse para eu procurar o Hospital Bartira, em Santo André, onde eu teria cobertura. Fui lá, mas a informação está incorreta. Eles não sabiam de nada”.

(Obs. O Blog aguarda as respostas da Unimed Rio e da Golden Cross)

Atenção: Em caso de dúvidas ou reclamações, os consumidores podem acionar a ANS pelo 0800 701 9656; pelos núcleos da agência existentes em 12 cidades do País ou pela Central de Atendimento ao Consumidor.